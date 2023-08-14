Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terobosan Persija Jakarta Gelar Away Day at Cinema Disambut Antusias Suporter

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:40 WIB
Terobosan Persija Jakarta Gelar <i>Away Day at Cinema</i> Disambut Antusias Suporter
Suporter Persija Jakarta antusias sambut away day at cinema (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta membuat terobosan dengan menggelar away day at cinema di tiga bioskop di Jakarta. Program unik tersebut disambut antusias suporter Persija buntut dari regulasi larangan away suporter di Liga 1 2023-2024.

Persija menyediakan tiga tempat sekaligus untuk menampung antusiasme suporter. Sebanyak tiga bioskop di Jakarta yang menyediakan tontonan langsung laga Persija vs Madura United adalah Spark, Pejaten Village, dan Cibubur Junction.

Seperti diketahui, Persija bertandang ke markas Madura United di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024, Minggu (30/8/2023). Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Sayangnya, Persija takluk 0-2 dari Madura United di laga tersebut.

Hasil negatif yang didapatkan Persija membuat suporter kecewa, termasuk mereka yang menonton langsung laga di bioskop. Contohnya adalah suporter bernama Nugroho Sejati yang hadir di Cinepolis Cibubur Junction. Meski kecewa, Nugroho menikmati pengalaman baru menonton laga di bioskop.

“Ini pengalaman baru saya menonton pertandingan sepak bola di bioskop. Hal ini menjadi alternatif hiburan di akhir pekan,” ujar Nugroho dilansir dari laman resmi Persija, Senin (14/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
