Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs RANS Nusantara FC: Pelatih Caretaker Singo Edan Curhat soal Beratnya Tampil Tanpa Didukung Aremania

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:00 WIB
Arema FC vs RANS Nusantara FC: Pelatih Caretaker Singo Edan Curhat soal Beratnya Tampil Tanpa Didukung Aremania
Arema FC bermain tanpa Aremania selama Liga 1 2023-2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JELANG laga Arema FC vs RANS Nusantara FC, pelatih caretaker Kuncoro curhat soal beratnya tampil tanpa didukung Aremania. Singo Edan – julukan Arema FC – telah melalui musim ini tanpa kemenangan dari tujuh kali bertanding. 

Arema FC telah tampil tiga kali di kandangnya, dengan meraih hasil imbang kontra Persib Bandung dan kalah dari Bali United serta Barito Putera. Namun, mereka tidak pernah bermain di hadapan para suporternya.

Arema FC

"Salah satu masalahnya juga karena tidak ada penonton. Karena suporter merupakan bagian dari tim juga. Cuma itu bukan alasan juga," ucap Kuncoro, caretacer Arema FC saat konferensi pers pada Minggu (13/8/2023).

Kuncoro membeberkan kendala lain jelang menghadapi RANS Nusantara FC, yaitu jati diri permainan yang hilang. Hal ini juga dipengaruhi secara langsung oleh kondisi moral dan motivasi para pemainnya. Dirinya dan tim pelatih berjanji bakal memberikan penampilan berbeda di laga Senin (14/8/2023) malam WIB.

"Ciri permainan kita yang ngeyel dan ngotot itu hilang, terutama masalah moril pemain kita. Jadi selama tiga hari ini kita cari masalahnya apa, sehingga terakhir berkumpul. Insya Allah besok kita tampil berbeda," ucap dia.

Namun, Kuncoro tak meremehkan kualitas RANS Nusantara FC. Tim berjuluk The Prestige Phoenix itu tidak pernah menderita kekalahan dalam tiga laga terakhirnya. Bahkan RANS berhasil mencuri satu poin di laga tandang melawan Persebaya Surabaya.

"Saya lihat sekarang RANS grafiknya meningkat, kemudian pertahanan mereka sangat rapat. Di saat sesi latihan kita coba pecahkan itu, kita mencoba membuat strategi untuk memecahkan pertahanan super rapat itu. Untuk pertandingan besok kita akan optimis, kita harus menampilkan penampilan semaksimal mungkin," tuturnya.

Sementara itu pemain belakang Arema FC Hamdi Sula Umanailo menerangkan, bermain di stadion tanpa didukung penonton memang mempengaruhi timnya. Tetapi mau tidak mau ia dan para pemainnya harus siap memberikan yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648917/lpj-pengurus-besar-diterima-rakernas-pobsi-2025-berjalan-lancar-yiv.webp
LPJ Pengurus Besar Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Jadwal Persija Vs PSIM di Super League Malam Ini, Macan Kemayoran Bidik Kado Istimewa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement