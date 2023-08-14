Arema FC vs RANS Nusantara FC: Pelatih Caretaker Singo Edan Curhat soal Beratnya Tampil Tanpa Didukung Aremania

JELANG laga Arema FC vs RANS Nusantara FC, pelatih caretaker Kuncoro curhat soal beratnya tampil tanpa didukung Aremania. Singo Edan – julukan Arema FC – telah melalui musim ini tanpa kemenangan dari tujuh kali bertanding.

Arema FC telah tampil tiga kali di kandangnya, dengan meraih hasil imbang kontra Persib Bandung dan kalah dari Bali United serta Barito Putera. Namun, mereka tidak pernah bermain di hadapan para suporternya.

"Salah satu masalahnya juga karena tidak ada penonton. Karena suporter merupakan bagian dari tim juga. Cuma itu bukan alasan juga," ucap Kuncoro, caretacer Arema FC saat konferensi pers pada Minggu (13/8/2023).

Kuncoro membeberkan kendala lain jelang menghadapi RANS Nusantara FC, yaitu jati diri permainan yang hilang. Hal ini juga dipengaruhi secara langsung oleh kondisi moral dan motivasi para pemainnya. Dirinya dan tim pelatih berjanji bakal memberikan penampilan berbeda di laga Senin (14/8/2023) malam WIB.

"Ciri permainan kita yang ngeyel dan ngotot itu hilang, terutama masalah moril pemain kita. Jadi selama tiga hari ini kita cari masalahnya apa, sehingga terakhir berkumpul. Insya Allah besok kita tampil berbeda," ucap dia.

Namun, Kuncoro tak meremehkan kualitas RANS Nusantara FC. Tim berjuluk The Prestige Phoenix itu tidak pernah menderita kekalahan dalam tiga laga terakhirnya. Bahkan RANS berhasil mencuri satu poin di laga tandang melawan Persebaya Surabaya.

"Saya lihat sekarang RANS grafiknya meningkat, kemudian pertahanan mereka sangat rapat. Di saat sesi latihan kita coba pecahkan itu, kita mencoba membuat strategi untuk memecahkan pertahanan super rapat itu. Untuk pertandingan besok kita akan optimis, kita harus menampilkan penampilan semaksimal mungkin," tuturnya.

Sementara itu pemain belakang Arema FC Hamdi Sula Umanailo menerangkan, bermain di stadion tanpa didukung penonton memang mempengaruhi timnya. Tetapi mau tidak mau ia dan para pemainnya harus siap memberikan yang terbaik.