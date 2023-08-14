Pelatih Caretaker Singo Edan Pusing Jelang Laga Arema FC vs RANS Nusantara FC Gara-Gara Hal Ini

PELATIH caretaker Singo Edan, Kuncoro, pusing jelang laga Arema FC vs RANS Nusantara FC gara-gara kesulitan menemukan bentuk permainan timnya. Setelah melakoni tujuh laga di Liga 1 2023-2024, Singo Edan – julukan Arema – masih tanpa kemenangan.

Pelatih caretaker atau sementara Arema FC, Kuncoro, menyebut organisasi permainan merupakan satu hal yanng merisaukan untuknya. Sebab, jarak antarlini masih belum terlihat bagus, bahkan hingga tujuh pertandingan setelah musim dimulai.

"Yang paling parah dari kita adalah organisasi pemain, sehingga yang harus kita benahi adalah jarak antar lini. Karena jarak antara pemain belakang, tengah, dan belakang tidak sinkron," ucap Kuncoro saat konferensi pers pada Minggu (13/8/2023).

Kuncoro pun berharap agar hal itu bisa diperbaiki saat Arema menghadapi Prestige Phoenix – julukan RANS Nusantara FC. Mengingat bila kelemahan jarak antarlini itu diperbaiki timnya, ia optimis bisa menjadi jalan meraih kemenangan pertama.

"Itu yang akan paling utama kita benahi untuk pertandingan besok. Dan 3 hari ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari perbaikan itu. Kita harus mendapatkan kemenangan, karena kalau tidak, kita akan semakin tenggelam," bebernya.

Sementara itu pemain belakang Arema FC Hamdi Sula Umanailo mengungkapkan, sejauh ini kondisi seluruh pemain cukup sehat dan siap bermain di laga melawan RANS Nusantara FC, Senin malam (14/8/2023) besok. Dirinya mewakili para pemain bertekad untuk mencari kemenangan pertama bagi timnya demi mengeluarkan Arema FC dari zona degradasi.