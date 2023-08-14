Massimiliano Allegri Tinggalkan Juventus demi Tangani Timnas Italia?

PELATIH Juventus, Massimiliano Allegri, diisukan akan menjadi juru taktik Timnas Italia selanjutnya. Rumor tersebut tercium ke permukaan menyusul pengunduran diri Roberto Mancini dari kursi pelatih Gli Azzurri -julukan Timnas Italia.

Roberto Mancini resmi mundur dari pelatih Timnas Italia pada Minggu (13/8/2023) malam WIB. Mancio –sapaan akrab Roberto Mancini– meninggalkan Timnas Italia meski masih terikat kontrak hingga 2026.

(Roberto Mancini (kanan) resmi meninggalkan Timnas Italia)

Menyusul kabar itu, ada diskusi dalam Federasi Sepakbola Italia tentang suksesor Roberto Mancini di Timnas Italia. Kekosongan kursi pelatih yang tidak terduga ini mengharuskan mereka segera mencari pelatih baru.

Menurut laporan Football-Italia sebagaimana dinukil dari Juvefc.com, Massimiliano Allegri menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk menjadi calon pelatih Timnas Italia selanjutnya. Massimililiano Allegri sendiri masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2025.

Football Italia melaporkan Massimiliano Allegri telah muncul sebagai kandidat kuat dalam daftar pelatih yang potensial bagi Gli Azzurri –julukan Timnas Italia. Pihak Federasi Sepakbola Italia disebut sedang mempertimbangkan Massimilano Allegri.

"Italia sedang mempertimbangkan Allegri sebagai pelatih berikutnya," tulis judul artikel Juvefc.com, dikutip Senin (14/8/2023).