HOME BOLA LIGA INGGRIS

Segera Tinggalkan Manchester United, Harry Maguire dapat Nasihat dari Erik ten Hag

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:57 WIB
Segera Tinggalkan Manchester United, Harry Maguire dapat Nasihat dari Erik ten Hag
Harry Maguire dan Erik ten Hag (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Harry Maguire tinggal selangkah lagi untuk meninggalkan Manchester United. Sebelum pergi, bek asal Inggris itu mendapat nasihat langsung dari pelatih Erik ten Hag.

Ten Hag mengatakan, Maguire harus berjuang bersama klub barunya nanti. Lebih lanjut, juru taktik asal Belanda itu mendesak Maguire untuk membuktikan dirinya layak masuk dalam starting line-up.

"Untuk Harry, dia harus berjuang untuk tempatnya. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi bek tengah kelas atas, dia yang terbaik untuk Inggris jadi mengapa dia tidak menjadi yang terbaik untuk kami?,” kata Ten Hag dilansir dari Mirror, Senin (14/8/2023).

"Tapi dia harus membuktikannya. Ketika dia tidak cukup percaya diri untuk menjalani pertarungan itu maka dia harus pergi, dia harus membuat keputusan. Tapi saya senang dengannya,” sambungnya.

Maguire memang tidak mendapatkan tempat utama pada musim lalu. Mantan pemain Leicester City itu kalah saing dari Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, hingga Victor Lindelof. Ten Hag menuturkan musim lalu adalah bukti dari persaingan tersebut.

"Kami tidak memiliki skuat dengan 11 pemain. Tahun lalu terbukti jelas kami membutuhkan semua pemain, jadi Anda membutuhkan pemain level tinggi yang mungkin tidak menjadi starter tapi bisa berubah, jadi ada kompetisi internal dan semua orang harus berjuang, untuk tempatnya,” ujarnya lagi.

