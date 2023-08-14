Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kedatangan Moises Caicedo ke Chelsea Bakal Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:54 WIB
Kedatangan Moises Caicedo ke Chelsea Bakal Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris
Moises Caicedo sepakat gabung Chelsea (FOTO: Instagram @moises_caicedo55)
A
A
A

LONDON – Moises Caicedo dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Chelsea. Perekrutan gelandang bertahan Brighton and Hove Abion itu berpotensi memecahkan rekor transfer Liga Inggris.

Moises Caicedo memang menjadi rebutan klub-klub Liga Inggris pada bursa transfer musim panas ini. Dua klub terdepan yang ingin mengamankan tanda tangan pemain berpaspor Ekuador itu adalah Liverpool dan Chelsea.

Moises Caicedo

The Reds -julukan Liverpool- sempat mendapatkan kesepakatan dengan Brighton dengan mahar 110 juta poundsterling (Rp2,1 triliun). Namun Moises Caicedo menolak untuk bergabung dengan pasukan Jurgen Klopp.

Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya memang mengisyaratkan minat untuk bergabung dengan Chelsea. Ketika The Blues -julukan Chelsea- mengajukan penawaran tinggi, Caicedo akhirnya sudah membuat keputusan.

Menurut laporan Goal International, Senin (14/8/2023), kesepakatan sudah terjadi antara Brighton, Chelsea, dan Moises Caicedo. Kabarnya, proses perpindahan pemain ini akan rekor transfer Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
