HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Ditahan Imbang Liverpool, Mauricio Pochettino: Kami Pantas Menang

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:46 WIB
Chelsea Ditahan Imbang Liverpool, Mauricio Pochettino: Kami Pantas Menang
Mauricio Pochettino sebut Chelsea pantas menang atas Liverpool (FOTO: REUTERS)
A
A
A

LONDON – Pelatih Mauricio Pochettino mengklaim Chelsea pantas menang atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Namun, seperti yang diketahui, Chelsea ditahan imbang Liverpool 1-1.

Duel Chelsea vs Liverpool digelar di Stamford Bridge, London, Inggris pada Minggu (13/8/2023) malam WIB. The Blues -julukan Chelsea- yang tertinggal lebih dulu akhirnya mampu menyamakan kedudukan, dan bertahan hingga laga selesai.

Chelsea

Masing-masing gol untuk kedua tim diciptakan oleh Luis Diaz (18’), dan Axel Disasi (37’). Hasil imbang ini membuat Chelsea dan Liverpool sama-sama mengemas satu poin. Chelsea kini berada di posisi 10 klasemen sementara.

Usai pertandingan, Pochettino mengatakan merasa senang dan kecewa pada saat bersamaan. Pelatih asal Argentina itu mengklaim Chelsea seharusnya meraih kemenangan dalam pertandingan itu.

"Kami merasa senang tetapi pada saat yang sama kecewa karena kami ingin menang dan kami pantas menang, tetapi itu baru permulaan," kata Pochettino dilansir dari BBC Football, Senin (14/8/2023).

