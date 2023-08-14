Klasemen Liga Inggris 2023-2024 di Pekan Pertama: Newcastle United Memimpin, Manchester City dan Arsenal 4 Besar!

KLASEMEN Liga Inggris 2023-2024 di pekan pertama akan dibahas Okezone. Newcastle United memimpin puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024, sedangkan Manchester City dan Arsenal berurutan di posisi ketiga dan keempat.

Sebanyak 9 pertandingan di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 sudah dimainkan sejak Sabtu 12 Agustus hingga Minggu 13 Agustus 2023. Hanya ada dua tim yang belum memainkan laga pekan perdana yakni Manchester United dan Wolverhampton Wanderers.

Manchester United dan Wolverhampton Wanderers baru akan saling berhadapan pada Selasa 15 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB. Sementara itu, pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 dibuka oleh laga Burnley vs Manchester City pada Sabtu, 12 Agustus 2023 dini hari WIB.

Hasilnya, Manchester City sebagai juara bertahan sukses membantai tuan rumah dengan skor 3-0. Kemenangan ini membuat The Citizens -julukan Manchester City- untuk sementara bertengger di posisi ketiga klasemen Liga Inggris musim ini dengan koleksi 3 poin.

Arsenal juga sukses meraih kemenangan di laga perdananya. The Gunners -julukan Arsenal- berhasil mengalahkan Nottingham Forest 2-1 sekaligus membuat pasukan Mikel Arteta itu bercokol di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan perolehan 3 poin.