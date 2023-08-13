Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Trabzonspor, Jordi Amat Bisa Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama yang Main di Liga Champions

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:33 WIB
Gabung Trabzonspor, Jordi Amat Bisa Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama yang Main di Liga Champions
Jordi Amat dikaitkan dengan klub asal Turki Trabzonspor (Foto: Twitter/OfficialJohor)
GABUNG Trabzonspor, Jordi Amat bisa jadi pemain Timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Bek keturunan Spanyol-Indonesia tersebut kabarnya sedang diminati klub asal Turki, Trabzonspor.

Sebuah media Turki, Turkiyegazetesi, baru-baru ini melaporkan bahwa Jordi Amat menjadi incaran Trabzonspor. Padahal, eks bek Swansea City ini masih terikat kontrak dengan klub Liga Super Malaysia 2023, Johor Darul Tazim (JDT).

Jordi Amat

Namun demikian, dilansir dari Turkiyegazetesi pada Minggu (13/8/2023), bek berusia 31 tahun itu telah menyelesaikan proses transfernya degan Trabzonspor. Kepindahan Amat diperkirakan akan selesai dalam waktu sepekan.

“Transfer pemain belakang berusia 31 tahun itu sudah selesai. Dilaporkan, sang pemain akan berada di Turki dalam sepekan ke depan untuk menandatangani kontrak,” demikian laporan dari media Turki tersebut.

Jika jadi bergabung, maka Amat berpotensi menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa. Namun, hal itu baru mungkin terlaksana di musim depan atau 2024-2025.

