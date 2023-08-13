Jordi Amat Bikin Assist, JDT Bantai Perak FC 5-0 di Liga Super Malaysia 2023

JORDI Amat bikin assist, Johor Darul Tazim (JDT) bantai Perak FC 5-0 di Liga Super Malaysia 2023. Laga tersebut dimainkan di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Minggu (13/8/2023) malam WIB.

Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, bermain sebagai starter untuk tim berjuluk Harimau Selatan itu. Dia pun menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol bagi JDT.

Jalannya Pertandingan

JDT nampak sama sekali tak mendapat perlawanan sepanjang babak pertama. Selain mendominasi jalannya laga, JDT berhasil menjaringkan tiga gol selama 45 menit pertama.

Sederet gol JDT juga dicatatkan dalam kurun waktu yang berdekatan. Heberty membuka pesta gol tim asal Johor itu pada menit ke-20.

JDT kemudian menggandakan keunggulan melalui Matthew Davis hanya enam menit kemudian. Lalu, Bergson mencetak gol ketiga bagi JDT pada menit ke-35.

Babak pertama pun berakhir untuk keunggulan telak 3-0 untuk JDT. Di babak kedua, penampilan JDT kian menggila.

Hebatnya, Jordi Amat berhasil mencetak assist untuk gol keempat JDT. Bintang naturalisasi Timnas Indonesia itu mengirim umpan panjang kepada Oscar Arribas di menit 55, umpannya berhasil dikonversikan menjadi gol.