HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saddil Ramdani Bantu Sabah FC Menang Dramatis 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di Lanjutan Liga Super Malaysia 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:00 WIB
Saddil Ramdani Bantu Sabah FC Menang Dramatis 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di Lanjutan Liga Super Malaysia 2023
Sabah FC menang 3-2 atas Kuala Lumpur City FC berkat bantuan Saddil Ramdani (Foto: Instagram/officialsabahfc)
A
A
A

SADDIL Ramdani bantu Sabah FC menang dramatis 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Laga itu dimainkan di Stadion Likas, Sabah, pada Minggu (13/8/2023).

Sang pemain Timnas Indonesia pada awalnya tidak ada dalam susunan pemain utama. Namun, Saddil diturunkan tepat setelah jeda turun minum dan mengubah jalannya permainan.

Saddil Ramdani

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama melancarkan jual beli serangan, namun tidak ada gol tercipta hingga babak pertama usai.

Pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee kemudian berinisiatif menurunkan bintang Timnas Indonesia, Saddil Ramdani. Eks pemain Persela Lamongan dan Bhayangkara FC itu masuk menggantikan Jafri Firdaus Chew di menit 46.

Seiring dengan kehadiran Saddil, permainan Sabah FC menjadi lebih berbahaya. Alhasil, Sabah FC pun berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-50 melalui Stuart Wilkin.

Namun, keunggulan Sabah hanya bertahan selama sembilan menit. Kuala Lumpur City FC menyeimbangkan skor melalui tandukan Romel Morales pada menit ke-59.

Saddil Ramdani terus berupaya mencuri lagi keunggulan untuk timnya. Namun pemain berusia 24 tahun itu terus dibayang-bayangi pemain belakang Kuala Lumpur City FC.

Terus melancarkan serangan, Sabah FC justru terkena serangan balik cepat. Tembakan keras Haqimi Rosli pun tak mampu dihalau penjaga gawang Sabah FC, Damien Lim.

Di menit ke-79, Saddil Ramdani terlibat dalam kemelut di kotak penalti Kuala Lumpur City FC. Park Tae-su berada dalam posisi yang menguntungkan dan sukses menyelesaikan peluang untuk menjadi gol.

