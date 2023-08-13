Media Turki Sebut Jordi Amat Masuk Radar Trabzonspor, Gabung Minggu Depan?

ANKARA - Media Turki, Turkiyegazetesi, mengabarkan Jordi Amat masuk dalam radar Trabzonspor. Pemain naturalisasi Indonesia itu saat ini masih terikat kontrak dengan Johor Darul Tazim (JDT) yang berlaga di Liga Super Malaysia 2023.

Masa depan Amat jadi perbincangan meski kontraknya masih berlaku. Kuat dugaan pesepakbola berusia 31 tahun itu ada dalam radar klub Eropa, terutama dari Turki.

Hal itu diperkuat dengan kabar dari media Turki, Turkiyegazetesi, Minggu (13/8/2023), yang menyebut Trabzonspor berminat memakai jasa Amat. Bahkan, mereka mengklaim finalisasi kontrak akan terjadi dalam waktu sepekan.

"Transfer pemain belakang berusia 31 tahun itu sudah selesai. Dilaporkan, sang pemain akan berada di Turki dalam sepekan ke depan untuk menandatangani kontrak," bunyi laporan Turkiyegazetesi.

Klub asuhan Nenad Bjelica itu memang tengah membutuhkan tambahan tenaga di lini belakang. Trabzonspor sendiri sedang bercokol di peringkat tiga klasemen sementara Liga Super Turki 2023-2024 usai menang 1-0 atas Antalyaspor.