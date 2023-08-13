Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Kedatangan Kiper Jangkung Jelang Piala AFF U-23 2023, Gantikan Siapa?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:04 WIB
Timnas Indonesia U-23 Kedatangan Kiper Jangkung Jelang Piala AFF U-23 2023, Gantikan Siapa?
Nuri Agus dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk menggantikan seorang kiper (Foto: Instagram/@nuriagus_)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 kedatangan kiper baru bernama Nuri Agus. Penjaga gawang bertubuh jangkung itu dipanggil untuk menggantikan pemain lain yang tak kunjung dilepas klub.

Pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 memang menuai polemik. Sebab, Liga 1 2023-2024 masih bergulir. Alhasil, sejumlah klub memilih tidak melepas pemainnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memimpin latihan perdana di Lapangan A Senayan, Kamis (10/8/2023) sore WIB (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Persija Jakarta menjadi contoh. Macan Kemayoran dengan tegas menolak untuk melepas Rizky Ridho ke Timnas Indonesia U-23. Sebab, bek kelahiran Surabaya itu merupakan pilihan utama Thomas Doll.

Pada latihan perdana, Kamis 10 Agustus 2023, masih ada enam pemain yang belum hadir. Salah satunya adalah penjaga gawang Adi Satryo (PSIS). Ternyata, eks pemain Timnas Indonesia U-23 itu kemudian dicoret dan diganti Nuri Agus.

Penjaga gawang FC Bekasi itu resmi dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Dia akan bersaing dengan Ernando Ari Sutaryadi dan Daffa Fasya untuk satu tempat di bawah mistar.

