Kabar Duka, Satu Pemain dan Dua Staf Klub Liga Vietnam Meninggal Dunia akibat Kecelakaan Mobil

HANOI – Kabar duka datang dari sepak bola Vietnam. Sebanyak tiga anggota klub Liga Vietnam, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) FC, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Kecelakaan tragis itu terjadi di Phu Quang, Chu Puh, pada Sabtu (12/8/2023) siang waktu setempat. Kecelakaan itu menewaskan satu pemain dan dua staf klub HAGL FC. Adapun rinciannya adalah penyerang asing asal Brasil Paollo Madeira, asisten pelatih Duong Minh Ninh, dan dokter tim Tri Dao.

Ketiga anggota klub itu dilaporkan sedang berada dalam mobil klub. Mereka dalam perjalanan pulang dari bandara setelah bertandang ke stadion SLNA, Vinh. Mobil itu mengalami kecelakaan ketika melintasi Highway 14.

Mobil yang ditumpangi tiga anggota klub itu ditabrak dengan keras oleh truk di belakangnya. Hal itu membuat mobil terdorong ke truk lain yang melintas berlawanan arah. Mobil itu pun ringsek akibat ditabrak dua truk dari dua arah yang berbeda.

Sebanyak tiga dari empat orang di dalam mobil meninggal dunia. Sementara itu, supir mobil itu terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden tragis itu menimbulkan duka mendalam bagi pencinta sepak bola di Vietnam.

Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, turut memberikan ucapan duka cita atas kejadian tersebut. Dia mengaku sangat sedih mendengar kabar meninggalnya tiga anggota klub HAGL.