HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Ambisi Besar Irfan Jauhari Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:04 WIB
Piala AFF U-23 2023: Ambisi Besar Irfan Jauhari Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-23
Irfan Jauhari berambisi tembus skuad utama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Penggawa Persis Solo, Irfan Jauhari, menyampaikan ambisi besarnya untuk menembus skuad utama Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023. Untuk mewujudkan ambisinya, Irfan Jauhari siap menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda Muda.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023.

Irfan Jauhari mengatakan untuk menembus skuad utama pastinya tidak akan mudah. Oleh karena itu, dia berusaha menyerap berbagai instruksi sang pelatih Shin Tae-yong dalam TC.

"Saya berharap bisa bersaing dengan pemain lain," ucap Irfan dilansir dari laman PSSI, Sabtu (12/8/2023).

Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan akan memberikan kontribusi terbaiknya buat Timnas Indonesia U-23. Hal itu agar timnya bisa bersaing pada Piala AFF U-23.

Halaman:
1 2
      
