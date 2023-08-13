Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia di laga pembuka Grup B Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia di Piala AFF U-23 2023 bisa anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan sama-sama memainkan laga perdana Grup B.

Ajang Piala AFF U-23 2023 sendiri digelar di Rayong, Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2023.

Selain Malaysia, tim besutan Shin Tae-yong juga akan menghadapi Timor Leste. Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga pembuka Grup B. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Melihat kekuatan calon lawan di fase grup, Timnas Indonesia jelas berpeluang untuk keluar sebagai status juara Grup B. Timnas Indonesia U-23 punya skuad paling mengkilap di Piala AFF U-23 2023.

Meski dengan persiapan minim, pelatih Shin Tae-yong memanggil banyak pemain yang sudah punya caps di Timnas Indonesia senior. Dari 23 pemain, tercatat setidaknya ada enam pemain yang sudah mengemas caps bersama Timnas Indonesia senior yakni Ernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Alfandra Dewangga, Ramadhan Sananta, dan Adi Satryo.