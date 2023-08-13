Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Al Nassr Juara Liga Champions Arab 2023, Cristiano Ronaldo Bingung Tak Terpilih Jadi Pemain Terbaik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:00 WIB
Al Nassr Juara Liga Champions Arab 2023, Cristiano Ronaldo Bingung Tak Terpilih Jadi Pemain Terbaik
Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions Arab 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Cristiano Ronaldo bingung lantaran tak terpilih sebagai pemain terbadik usai membawa Al Nassr menjadi juara di Liga Champions Arab 2023. Padahal, megabintang asal Portugal itu tampil luar biasa sejak awal.

Ronaldo diturunkan sebagai starter ketika Al Nassr berhadapan dengan Al Hilal di babak final Arab Club Champions Cup 2023. Duel antara kedua tim tersebut digelar di King Fahd Stadium, Ta’if, Arab Saudi, Sabtu (12/8/2023) malam WIB.

Laga tersebut berjalan dramatis. Al Nassr sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol Michael di menit ke-51. Selanjutnya, tim asuhan Luis Castro itu menderita kerugian akibat salah satu pemainnya, Abdulelah Al-Amri, dikartu merah wasit.

Namun demikian, Al Nassr mampu menyamakan kedudukan lewat Cristiano Ronaldo di menit ke-74. Hasil imbang membuat laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Gol Ronaldo pada menit ke-98 mampu membawa Al Nassr berbalik unggul 2-1. Pada akhirnya, Al Nassr keluar sebagai juara Arab Club Champions Cup 2023.

Halaman:
1 2
      
