Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana Bareng Al Nassr, Lionel Messi Menyusul Minggu Depan?

CRISTIANO Ronaldo akhirnya menyabet trofi perdananya bersama Al Nassr di ajang Liga Champions Arab 2023. Mungkinkah pencapaian yang sama akan bisa dilakukan Lionel Messi bersama Inter Miami pekan depan?

Seperti diketahui, Inter Miami saat ini berada di babak semifinal Piala Liga 2023. Tim milik leganda Manchester United, David Beckham itu akan menghadapi Philadelphia pada Rabu 16 Agustus nanti.

Artinya, tinggal dua pertandingan tersisa yang menjadi tantangan Lionel Messi untuk menyusul pencapaian Cristiano Ronaldo. Andai itu terjadi, La Pulga -julukan Messi- bakal menyamai pencapaian CR7 merebut trofi perdana bersama klub baru mereka masing-masing.

Trofi perdana Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr didapat usai mereka berhasil menjadi juara di ajang Liga Champions Arab 2023. Bermain di King Fahd Stadium, Sabtu 12 Agustus 2023, Al Nassr meraih trofi juara usai menang tipis 2-1 atas Al Hilal.

Cristiano Ronaldo tampil luar biasa saat Al Nassr menghadapi Al Hilal di Final Liga Champions Arab 2023 kali ini. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mencetak brace (dua gol) untuk kemenangan Knight of Najd.