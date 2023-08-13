Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana Bareng Al Nassr, Lionel Messi Menyusul Minggu Depan?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |07:00 WIB
Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana Bareng Al Nassr, Lionel Messi Menyusul Minggu Depan?
Cristiano Ronaldo di Final Liga Champions Arab 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo akhirnya menyabet trofi perdananya bersama Al Nassr di ajang Liga Champions Arab 2023. Mungkinkah pencapaian yang sama akan bisa dilakukan Lionel Messi bersama Inter Miami pekan depan?

Seperti diketahui, Inter Miami saat ini berada di babak semifinal Piala Liga 2023. Tim milik leganda Manchester United, David Beckham itu akan menghadapi Philadelphia pada Rabu 16 Agustus nanti.

Artinya, tinggal dua pertandingan tersisa yang menjadi tantangan Lionel Messi untuk menyusul pencapaian Cristiano Ronaldo. Andai itu terjadi, La Pulga -julukan Messi- bakal menyamai pencapaian CR7 merebut trofi perdana bersama klub baru mereka masing-masing.

Trofi perdana Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr didapat usai mereka berhasil menjadi juara di ajang Liga Champions Arab 2023. Bermain di King Fahd Stadium, Sabtu 12 Agustus 2023, Al Nassr meraih trofi juara usai menang tipis 2-1 atas Al Hilal.

Cristiano Ronaldo tampil luar biasa saat Al Nassr menghadapi Al Hilal di Final Liga Champions Arab 2023 kali ini. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mencetak brace (dua gol) untuk kemenangan Knight of Najd.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/51/3152465/diogo_jota_dan_cristiano_ronaldo-UCRh_large.jpg
Cristiano Ronaldo Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia: Kami Semua Akan Merindukanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/51/3063908/kisah-maria-dolores-aveiro-ibunda-cristiano-ronaldo-yang-dituduh-pakai-ilmu-hitam-untuk-pisahkan-georgina-rodriguez-dengan-cr7-IyT1nQNhGH.jpg
Kisah Maria Dolores Aveiro, Ibunda Cristiano Ronaldo yang Dituduh Pakai Ilmu Hitam untuk Pisahkan Georgina Rodriguez dengan CR7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/51/3061950/pernah-dibuang-cristiano-ronaldo-ternyata-masih-cinta-manchester-united-P1mmMo76TW.jpg
Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056637/cristiano_ronaldo-ejHt_large.jpg
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648629/timnas-putri-indonesia-kandaskan-nepal-di-fifa-women-matchday-lkd.webp
Timnas Putri Indonesia Kandaskan Nepal di FIFA Women Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Klasemen Grup G ACL 2 usai Persib Dikalahkan Lion City: Maung Bandung Tetap di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement