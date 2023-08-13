Momen Haru Cristiano Ronaldo yang Jadi Top Skor Liga Champions Arab 2023 dan Bawa Al Nassr Juara

CRISTIANO Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjuarai Liga Champions Arab 2023. Al Nassr menang tipis 2-1 melawan Al Hilal pada laga yang berlangsung di King Fahd Stadium, Sabtu 12 Agustus 2023.

Ini sekaligus menjadi trofi Cristiano Ronaldo di musim keduanya bersama Al Nassr. Tak heran, momen haru pun dibagikan mantan pemain Manchester United itu lewat akun Instagram pribadinya.

"Sangat bangga membantu tim memenangkan trofi penting ini untuk pertama kalinya!," tulis Cristiano Ronaldo pada postingan foto di Instagram pribadinya, Minggu (13/8/2023).

" Terima kasih kepada semua orang di klub yang terlibat dalam pencapaian luar biasa ini dan kepada keluarga serta teman-teman saya yang selalu berada di sisi saya!" lanjut Ronaldo.

"Dukungan luar biasa dari penggemar kami! Ini juga milik Anda! @alnassr," tutup megabintang Portugal itu.