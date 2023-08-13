Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Debutan di Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ragil Termotivasi Lebih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:11 WIB
Jadi Debutan di Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ragil Termotivasi Lebih
Penggawa Bhayangkara FC, Muhammad Ragil (Foto: Bhayangkara)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Bhayangkara FC, Muhammad Ragil memberikan komentar usai mendapat kesempatan bergabung ke Timnas Indonesia U-23. Ia mengaku sangat senang dan termotivasi lebih untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda.

Sebatas informasi Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023.

Muhammad Ragil mengatakan tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23. Dia nilai itu berkat kerja keras saat berada di klub.

"Saya sangat senang, antusias dan bersyukur bisa dipanggil masuk tim nasional,"kata Ragil dilansir dari laman PSSI, Sabtu (12/8/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha segara adaptasi dengan pola latihan sang pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia siap berjuang selamat pemusatan latihan (TC) di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648355/ricuh-ufc-322-disorot-wali-kota-new-york-eric-adams-perintahkan-polisi-turun-tangan-qht.webp
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Jadwal Liga Europa Dini Hari Nanti: Calvin Verdonk Cs Vs Dinamo Zagreb
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement