Jadi Debutan di Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ragil Termotivasi Lebih

JAKARTA - Pemain Bhayangkara FC, Muhammad Ragil memberikan komentar usai mendapat kesempatan bergabung ke Timnas Indonesia U-23. Ia mengaku sangat senang dan termotivasi lebih untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda.

Sebatas informasi Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023.

Muhammad Ragil mengatakan tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23. Dia nilai itu berkat kerja keras saat berada di klub.

"Saya sangat senang, antusias dan bersyukur bisa dipanggil masuk tim nasional,"kata Ragil dilansir dari laman PSSI, Sabtu (12/8/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha segara adaptasi dengan pola latihan sang pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia siap berjuang selamat pemusatan latihan (TC) di Jakarta.