Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Punya Skuad Paling Mengkilap di Piala AFF U-23 2023, Calon Juara?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:56 WIB
Timnas Indonesia U-23 Punya Skuad Paling Mengkilap di Piala AFF U-23 2023, Calon Juara?
Timnas Indonesia U-23 punya skuad mentereng dibandingkan peserta lain di Piala AFF U-23 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 punya skuad paling mengkilap di Piala AFF U-23 2023. Meski dengan persiapan minim, pelatih Shin Tae-yong memanggil banyak pemain yang sudah punya caps di Timnas Indonesia senior.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – baru mengawali pemusatan latihan (TC) pada 10 Agustus 2023 lalu dan akan berakhir pada Senin (14/8/2023) mendatang. Padahal, Piala AFF U-23 2023 akan segera digelar pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Rizky Ridho

Dari 23 pemain, tercatat setidaknya ada enam pemain yang sudah mengemas caps bersama Timnas Indonesia senior. Mereka adalah Ernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Alfandra Dewangga, Ramadhan Sananta, dan Adi Satryo.

Di barisan penjaga gawang, hanya Daffa Fasya saja yang belum mendapatkan menit bermaind i liga 1 2023-2024. Ernando Ari adalah andalan di Persebaya Surabaya selagi Adi Satryo menjadi starter di PSIS Semarang.

Kemudian, sekitar 50 persen dari skuad yang dipanggil adalah mereka yang memperkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 lalu. Sebagai pengingat, Garuda Muda meraih emas di ajang yang diselenggarakan di Kamboja pada Mei lalu.

Jika dibandingkan dengan Thailand, skuad ini lebih beken. Sebab, pelatih Issara Sritaro mengubah lebih dari 70 persen skuadnya dari SEA Games 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/mauro_zijlstra.jpg
4 Pemain Abroad Dipanggil untuk Timnas Indonesia U-22, tapi Satu Diragukan Tampil di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement