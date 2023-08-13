Timnas Indonesia U-23 Punya Skuad Paling Mengkilap di Piala AFF U-23 2023, Calon Juara?

Timnas Indonesia U-23 punya skuad mentereng dibandingkan peserta lain di Piala AFF U-23 2023 (Foto: REUTERS)

TIMNAS Indonesia U-23 punya skuad paling mengkilap di Piala AFF U-23 2023. Meski dengan persiapan minim, pelatih Shin Tae-yong memanggil banyak pemain yang sudah punya caps di Timnas Indonesia senior.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – baru mengawali pemusatan latihan (TC) pada 10 Agustus 2023 lalu dan akan berakhir pada Senin (14/8/2023) mendatang. Padahal, Piala AFF U-23 2023 akan segera digelar pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Dari 23 pemain, tercatat setidaknya ada enam pemain yang sudah mengemas caps bersama Timnas Indonesia senior. Mereka adalah Ernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Alfandra Dewangga, Ramadhan Sananta, dan Adi Satryo.

Di barisan penjaga gawang, hanya Daffa Fasya saja yang belum mendapatkan menit bermaind i liga 1 2023-2024. Ernando Ari adalah andalan di Persebaya Surabaya selagi Adi Satryo menjadi starter di PSIS Semarang.

Kemudian, sekitar 50 persen dari skuad yang dipanggil adalah mereka yang memperkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 lalu. Sebagai pengingat, Garuda Muda meraih emas di ajang yang diselenggarakan di Kamboja pada Mei lalu.

Jika dibandingkan dengan Thailand, skuad ini lebih beken. Sebab, pelatih Issara Sritaro mengubah lebih dari 70 persen skuadnya dari SEA Games 2023.