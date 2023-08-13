Timnas Indonesia U-23 Tanpa Target, Esal Sahrul Tetap Berambisi Rebut Gelar Juara Piala AFF U-23 2023

Pemain Timnas Indonesia U-23 Esal Sahrul tetap berhasrat raih gelar juara Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/esalsahrul)

TIMNAS Indonesia U-23 tanpa target, Esal Sahrul tetap berambis rebut gelar juara Piala AFF U-23 2023. Pemain Persita Tangerang itu bersiap memberikan penampilan terbaiknya di ajang tersebut.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sedang mempersiapkan diri untuk ajang yang digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong ini berada di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Shin Tae-yong hanya menjadikan ajang ini sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar bulan depan. Namun, Esal Sahrul tak segan untuk berbicara tentang kans juara.

"Mudah-mudahan bisa juara. Terpenting secara tim bermain bagus," ucap Esal di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bintang Persita ini mengaku akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan tempat di tim utama. Dia pun akan berupaya keras mencuri perhatian Shin Tae-yong melalui latihan.