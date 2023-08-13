Sandy Walsh Diturunkan sebagai Pengganti, KV Mechelen Kalah 0-1 dari RWD Molenbeek

Sandy Walsh hanya bermain sebagai pengganti ketika KV Mechelen kalah 0-1 dari RWD Molenbeek (Foto: Twitter/sandywalsh_)

SANDY Walsh diturunkan sebagai pengganti, KV Mechelen kalah 0-1 dari RWD Molenbeek. Laga di pekan ketiga Liga Belgia 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Edmon Machtens, Sabtu (12/8/2023).

Sandy Walsh baru diturunkan pada menit ke-70 dalam laga ini. Pemain Timnas Indonesia itu menggantikan Nikola Storm.

Jalannya laga

KV Mechelen dan RWD bermain cukup berimbang sampai pertengahan babak kedua. Sebab, kedua tim sama-sama belum mampu mencetak gol meskipun sempat mendapatkan peluang.

Namun, tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-64. Michael Biron mencantumkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola dari Alexis De Sart.

KV Mechelen sebenarnya sanggup memegang bola lebih lama dalam pertandingan ini. Tercatat, mereka menguasai 58 persen bola ketimbang RWD yang mencatatkan 42 persen.