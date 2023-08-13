Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Diturunkan sebagai Pengganti, KV Mechelen Kalah 0-1 dari RWD Molenbeek

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:38 WIB
Sandy Walsh Diturunkan sebagai Pengganti, KV Mechelen Kalah 0-1 dari RWD Molenbeek
Sandy Walsh hanya bermain sebagai pengganti ketika KV Mechelen kalah 0-1 dari RWD Molenbeek (Foto: Twitter/sandywalsh_)
A
A
A

SANDY Walsh diturunkan sebagai pengganti, KV Mechelen kalah 0-1 dari RWD Molenbeek. Laga di pekan ketiga Liga Belgia 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Edmon Machtens, Sabtu (12/8/2023).

Sandy Walsh baru diturunkan pada menit ke-70 dalam laga ini. Pemain Timnas Indonesia itu menggantikan Nikola Storm.

KV Mechelen

Jalannya laga

KV Mechelen dan RWD bermain cukup berimbang sampai pertengahan babak kedua. Sebab, kedua tim sama-sama belum mampu mencetak gol meskipun sempat mendapatkan peluang.

Namun, tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-64. Michael Biron mencantumkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola dari Alexis De Sart.

KV Mechelen sebenarnya sanggup memegang bola lebih lama dalam pertandingan ini. Tercatat, mereka menguasai 58 persen bola ketimbang RWD yang mencatatkan 42 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Comeback Dramatis! Timnas Putri Indonesia Bungkam Nepal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement