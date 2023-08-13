Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Versi Alasan Timnas Indonesia U-23 Diperbolehkan Bawa Pemain yang Disanksi AFC untuk Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:08 WIB
2 Versi Alasan Timnas Indonesia U-23 Diperbolehkan Bawa Pemain yang Disanksi AFC untuk Piala AFF U-23 2023
Titan Agung perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski disanksi AFC (Foto: PSSI)
ADA dua versi alasan Timnas Indonesia U-23 diperbolehkan bawa pemain yang disanksi AFC untuk Piala AFF U-23 2023. Ada dua pemain yang disanksi tersebut, yaitu Koman Teguh dan Titan Agung.

Keduanya dihukum imbas kericuhan di bangku cadangan Indonesia dan Thailanda pada final SEA Games 2023 pada Mei lalu. Mereka dijatuhi larangan bertanding enam laga dengan denda sebesar 1000 Dollar AS atau setara Rp14 juta.

Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22

Sebelumnya, Titan Agung tidak dipanggil sang pelatih, Shin Tae-yong ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Namun pelatih asal Korea Selatan itu mengubah keputusannya dengan mencoret Fajar Fathurrahman dan memanggil pemain Bhayangkara FC itu.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan soal mengapa dua pemain yang disanksi tersebut bisa masuk skuad Timnas Indonesia U-23. Ada dua versi yang menjelaskan hal tersebut.

1. Versi Sumardji

Sumardji

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji angkat bicara terkait penyebab Timnas Indonesia U-23 diperbolehkan memakai jasa Komang dan Titan di Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, sanksi Komang dan Titan hanya berlaku untuk laga persahabatan.

“Komang ini setelah kita baca di sanksi AFC, dia hanya disanksi tidak boleh bermain pada saat friendly match,” kata Sumardji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
