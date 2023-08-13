Thomas Doll Beri Selamat kepada Madura United tapi Kecewa Berat dengan Performa Persija Jakarta

THOMAS Doll beri selamat kepada Madura United tapi kecewa berat dengan performa Persija Jakarta. Macan Kemayoran – julukan Persija – takluk 0-2 saat bertandang ke Stadion Gelora Bangkalan, Minggu (13/8/2023) malam WIB.

Junior Brandao menjadi mimpi buruk untuk Persija Jakarta. Sebab, dia memborong kedua gol untuk Madura United yang dicetak pada menit ke-38 dan 48.

Usai laga, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan bahwa Madura United layak meraih poin penuh. Karena menurutnya, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu bermain lebih efektif ketimbang Persija Jakarta.

“Selamat untuk Madura, mereka layak memenangkan pertandingan ini,” kata Thomas Doll dalam jumpa pers usai laga, Minggu (13/8/2023).

Namun, Thomas Doll tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas penampilan Witan Sulaeman dan kolega. Sang pelatih asal Jerman bahkan enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai jalannya pertandingan itu.

“Biasanya, saya akan mengatakan soal pertandingan di babak pertama dan babak kedua, tapi hari ini saya sangat kecewa dengan performa tim saya, jadi saya tidak ada yang saya bisa katakan kepada kalian,” ujar mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut.