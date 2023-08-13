Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Miris! Indonesia Cuma Punya 1 Wakil di Daftar 20 Klub Terbaik Asia Tenggara

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:46 WIB
Miris! Indonesia Cuma Punya 1 Wakil di Daftar 20 Klub Terbaik Asia Tenggara
PSM Makassar (putih) menjadi satu-satunya tim Indonesia dalam daftar 20 klub terbaik Asia Tenggara (Foto: Twitter/PSM_Makassar)
INDONESIA cuma punya satu wakil dalam daftar 20 klub terbaik Asia Tenggara. Satu-satunya klub yang ada dalam daftar yang dirilis dari akun @asean.football adalah PSM Makassar.

Akun Instagram Asean Football merilis daftar 20 klub terbaik di Asia Tenggara. Hasilnya, Thailand menjadi penguasa dengan mengirim enam perwakilan.

20 tim Asia Tenggara

Selanjutnya, ada Vietnam dengan lima perwakilan dan Malaysia yang memiliki tiga tim. Sedangkan Filipina dan Singapura sama-sama memiliki dua tim. Terakhir, Indonesia dan Myanmar masing-masing memiliki satu tim.

Tim-tim ini diurutkan berdasarkan kiprah mereka di kancah Asia. Menurut daftar tersebut, klub asal Malaysia Johor Darul Tazim (JDT) merupakan yang terbaik.

Secara ranking global, JDT adalah klub Asia Tenggara terbaik dengan menempati urutan 385. Kemudian, di peringkat kedua dan ketiga ada dua tim asal Thailand, yaitu Buriram United dan Bangkok United.

Ha Noi menjadi tim asal Vietnam terbaik yang berada di peringkat keempat. Sedangkan United City asal Filipina melengkapi lima besar dalam daftar tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
