HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Kedelapan: Madura United Kukuh di Puncak Usai Kandaskan Persija Jakarta

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:19 WIB
Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Kedelapan: Madura United Kukuh di Puncak Usai Kandaskan Persija Jakarta
Madura United menang 2-0 atas Persija Jakarta (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
A
A
A

KLASEMEN Liga 1 2023-2024 hingga pekan kedelapan akan dibahas di sini. Madura United semakin kukuh di puncak klasemen usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0, Minggu (13/8/2023) malam WIB.

Laskar Sape Kerrab – julukan Madura – menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bangkalan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Madura United sukses menang berkat dua gol yang dicatatkan oleh Junior Brandao pada menit ke-38 dan 48.

Madura United vs Persija Jakarta

Berkat kemenangan tersebut, Madura United kini berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan raihan 16 poin. Dari delapan kali bertanding, mereka menang lima kali selagi imbang sekali dan menelan kekalahan dua kali.

Di sisi lain, bagi Persija Jakarta, kekalahan ini menempatkan mereka di urutan kelima klasemen. Macan Kemayoran – julukan Persija – mengoleksi 12 poin dari delapan kali bertanding.

Madura United berada di puncak dengan ditempel Barito Putera yang berada di urutan kedua dengan koleksi 14 poin. Laskar Antasari – julukan Barito – baru saja menahan Persib Bandung dengan skor 1-1 pada Minggu (13/8/2023) sore tadi WIB.

