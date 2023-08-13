Hasil Borneo FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Main 10 Orang, Tuan Rumah Hantam Tamunya 3-2

SAMARINDA - Berikut hasil Borneo FC vs Persikabo 1973 di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Minggu (13/8/2023) malam WIB. Pesut Etam sukses memetik kemenangan dengan skor 3-1 meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28.

Silverio Silva membawa timnya memimpin di menit tiga. Namun, dia kemudian terkena kartu merah di menit ke-28. Beruntung, Stefano Lilipaly (38') dan Felipe Cadenazzi (48') memberi tiga poin meski Rafael Conrado (68') dan Jose Varela (90') memperkecil skor.

Jalannya Pertandingan

Borneo FC tampil menekan sejak menit awal. Gol cepat pun berhasil dicetak Pesut Etam -julukan Borneo FC- kala pertandingan baru berjalan dua menit. Umpan Stefano Lilipaly dikonversikan menajdi gol oleh Silverio Junio. Borneo FC pun mencuri keunggulan 1-0.

Memasuki menit 11, Lilipaly kembali mengancam gawang Persikabo. Namun tembakannya masih berhasil digagalkan penjaga gawang Persikabo, Diky Indrayana. Pil pahit harus ditelan Borneo FC pada menit 28. Silverio Junio harus dikenai kartu merah langsung karena pelanggaran keras.

Kalah jumlah pemain tidak membuat Borneo FC kesulitan melancarkan serangan. Menit 37, giliran Stefano Lilipaly yang menggandakan keunggulan Borneo FC. Borneo FC terus tampil menekan sepanjang sisa babak pertama. Namun skor 2-0 untuk Borneo FC bertahan hingga turun minum.

Baru dua menit berlangsungnya babak kedua, Borneo FC sudah berhasil menambah pundi-pundi gol. Kini giliran Felipe Cadenazzi yang mencatatkan namanya di papan skor.

Persikabo akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan di menit 60. Rafael Conrado mengubah menjaga asa bagi Persikabo untuk minimal membawa pulang satu poin.