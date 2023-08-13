Hasil Babak Pertama Madura United vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1

BANGKALAN - Berikut hasil babak pertama laga Madura United vs Persija Jakarta di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Minggu (13/8/2023) malam WIB. Laskar Sape Kerrab untuk sementara unggul 1-0 atas Macan Kemayoran saat laga di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, memasuki waktu rehat.

Pertandingan di babak pertama berjalan ketat lantaran kedua kesebelasan saling berusaha membongkar pertahanan lawan. Namun, Junior Brandao sukses merobek gawang Cahya Supriadi di menit ke-38 untuk membawa Madura memimpin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United maupun Persija Jakarta langsung bermain dengan intensitas tinggi karena saling jual beli serangan. Skuad Macan Kemayoran mendapat peluang emasnya di menit ke-13 lewat sundulan Marko Simic yang masih melenceng.

Persija Jakarta terlihat lebih mendominasi laga ketimbang sang tuan rumah. Sementara Madura United masih mencari celah menemukan pola permainannya. Namun sampai laga memasuki menit ke-20, kedua kesebelasan belum ada yang bisa mencetak gol keunggulannya.

Laskar Sape Kerrab sempat menjebol gawang Persija Jakarta di menit ke-28 lewat kaki Junior Brandao. Namun gol tersebut dianulir karena Brandao sudah dalam posisi offside. Madura United terus menekan barisan pertahanan Macan Kemayoran.

Sampai akhirnya, Madura United berhasil unggul 1-0 di menit ke-38 lewat sontekan Brandao. Persija Jakarta mencoba untuk merespons gol tersebut.

Namun sayang upaya pasukan Thomas Doll belum membuahkan hasil manis. Skor 1-0 tetap bertahan saat laga Madura United vs Persija Jakarta memasuki waktu rehat.