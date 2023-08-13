Penyebab Bojan Hodak Merasa Persib Bandung Tidak Beruntung Ditahan Barito Putera 1-1

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa timnya tidak beruntung saat ditahan Barito Putera 1-1 di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Padahal, si Pangeran Biru punya cukup banyak peluang untuk meraih kemenangan.

Tuan rumah sejatinya memimpin lebih dulu di menit ke-41 via gol Levy Madinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (13/8/2023). Namun, Murilo Mendes menyamakan skor di menit ke-61, sehingga kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.

Usai laga, Hodak menilai Persib bermain lebih baik dibandingkan dua laga sebelumnya. Akan tetapi, beberapa peluang yang menghantam mistar gawang, menyebabkan tuan rumah gagal mendulang angka penuh.

"Kami memiliki peluang lebih banyak dan dua kali (peluang) mengenai tiang gawang. Kami hanya tidak beruntung karena gagal mencetak gol," ujar Hodak usai pertandingan, Minggu (13/8/2023).

Kondisi itu berbeda dengan Barito Putera. Laskar Antasari hanya memiliki satu peluang dan langsung bisa mencetak gol balasan pada menit ke-61.

"Dan menurut saya mereka beruntung. Karena percobaan pertama kami bisa memblok tendangan dan bola liar jatuh di kaki pemain Barito lalu melepaskan tendangan ke pojok atas tiang dekat. Saya yakin kami bisa meraih kemenangan, tapi kami bermain imbang dan kehilangan dua poin," imbuh pria asal Kroasia itu.

Namun, Hodak belum bisa melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai permainan timnya. Menurutnya, hal itu tergantung dari kondisi pemain jelang laga berikutnya melawan PSIS Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023.

"Soal David (da Silva), sudah bisa mendapatkan peluang tapi penyelesaian akhirnya belum maksimal. Tetapi saya juga tidak bisa menurunkan Ciro karena hukuman, lalu pada dasarnya juga Ezra (Walian) itu adalah second striker, jadi saya tidak bisa melakukan perubahan terlalu banyak," terang Hodak.