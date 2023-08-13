Barito Putera Tahan Persib Bandung 1-1, Pelatih dan Pemain Kompak Bersyukur

Pelatih Persib Bandung, Rahmad Darmawan, dan pemain Buyung Ismu berbicara dalam konferensi pers usai laga kontra Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BANDUNG - Pelatih dan pemain Barito Putera kompak bersyukur usai menahan Persib Bandung 1-1 di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Hasil itu cukup positif mengingat Laskar Antasari terus diserang Maung Bandung sepanjang 90 menit.

Tuan rumah sejatinya memimpin lebih dulu di menit ke-41 via gol Levy Madinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (13/8/2023). Namun, Murilo Mendes menyamakan skor di menit ke-61, sehingga kedua kesebelasan harus puas berbagi satu angka.

Usai laga, pelatih Rahmad Darmawan mengucapkan rasa syukurnya atas raihan satu poin itu. Dia mengapresiasi kerja keras yang ditampilkan para pemain sepanjang pertandingan.

"Tentu saya harus mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih, kita sudah diberi rezeki satu poin di partai away ini, dan terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berusaha dengan sangat keras hari ini melawan tim tuan rumah yang punya tim sangat berkualitas," ujar RD, Minggu (13/8/2023).

"Dan terima kasih kepada suporter Barito Putera dan warga di manapun berada," imbuhnya.

Pria kelahiran Lampung itu merasa timnya sudah mengawali permainan dengan cukup efektif. Bahkan, mereka sanggup mengeliminasi poin-poin kuat Persib. Sayangnya, Barito kecolongan di babak pertama.

"Dan akhirnya kita kecolongan di akhir babak pertama tadi karena satu kesalahan yang kita buat sendiri," tukas RD.

Meski demikian, RD tak mempermasalahkan satu gol yang diciptakan Persib melalui Levy Madinda di menit ke-41 tersebut. Sebab, timnya mampu menyamakan skor via Murilo Mendes.