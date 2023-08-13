Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Penyebab Persib Bandung Ditahan Barito Putera 1-1, Nomor 1 Masalah Klasik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:30 WIB
5 Penyebab Persib Bandung Ditahan Barito Putera 1-1, Nomor 1 Masalah Klasik
Persib Bandung ditahan Barito Putera 1-1 pada laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@persib)
BANDUNG - Berikut lima penyebab Persib Bandung ditahan Barito Putera 1-1 pada pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023) sore WIB.

Duel antara Persib Bandung vs Barito Putera itu berlangsung seru sejak menit pertama. Kedua kesebelasan saling berbalas serangan sepanjang hampir 60 menit awal.

Levy Madinda membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Barito Putera di babak pertama (Foto: Twitter/@persib)

Skor imbang 1-1 dianggap sebagai hasil yang adil meski Persib unggul lebih dulu. Seperti apa penyebab mereka gagal menang? Berikut ulasannya.

5. Kelengahan Pertahanan

Persib bermain sangat menyerang sejak menit awal. Hal itu membuka sedikit celah di lini pertahanan yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Barito.

Hasilnya terlihat di menit ke-61. Murilo Mendes sukses mencetak gol lewat skema serangan balik. Apalagi, gol itu berawal dari kesalahan antisipasi dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lawan.

4. Kalah Penguasaan Bola

Kendati menyerang, Persib justru kalah dalam hal penguasaan bola dari Barito Putera. Dikutip dari laman Lapangbola, Barito tercatat menguasai 54% bola sepanjang 90 menit.

Hal itu sedikit berbanding terbalik dengan Persib yang hanya 46%. Memang, penguasaan bola tidak berarti mutlak akan memenangi pertandingan. Namun, Persib terlihat tak bisa mendominasi lawan.

