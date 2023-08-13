Hasil PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sempat Tertinggal, Super Elja Menang 3-1!

YOGKAYARTA - Berikut hasil PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Super Elja berhasil menang 3-1 atas tamunya pada laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, tersebut.

Bhayangkara memimpin lebih dulu 1-0 saat turun minum via tendangan bebas Anderson Salles (30'). Namun, tiga gol dari Jihad Ayoub (62' penalti), Jonathan Bustos (68'), dan Ricky Cawor (90+1') sukses membuahkan tiga angka.

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan publiknya sendiri, Super Elja bermain cukup percaya diri. Tim besutan Marian Mihail ini kerap menebar ancaman ke lini pertahanan Bhayangkara Presisi.

Kendati begitu, bukan berarti The Guardians tidak melakukan perlawanan. Jual beli serangan pun terjadi sehingga membuat laga berjalan cukup sengit. Sampai waktu memasuki menit ke-30, belum ada gol yang mampu dicetak kedua kesebelasan.

Sampai akhirnya, Bhayangkara Presisi berhasil mencetak gol keunggulannya lebih dulu lewat gol cantik tendangan bebas Anderson Salles di menit ke-36. Setelah itu, PSS Sleman mencoba untuk menyamakan kedudukan.

Peluang demi peluang mampu diciptakan kubu tuan rumah di sisa waktu yang ada. Namun sayang upaya PSS Sleman masih belum membuahkan hasil manis. Mereka harus tertinggal untuk sementara 0-1 dari Bhayangkara di babak pertama.