Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sempat Tertinggal, Super Elja Menang 3-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:00 WIB
Hasil PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sempat Tertinggal, Super Elja Menang 3-1!
PSS Sleman menang 3-1 atas Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

YOGKAYARTA - Berikut hasil PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Super Elja berhasil menang 3-1 atas tamunya pada laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, tersebut.

Bhayangkara memimpin lebih dulu 1-0 saat turun minum via tendangan bebas Anderson Salles (30'). Namun, tiga gol dari Jihad Ayoub (62' penalti), Jonathan Bustos (68'), dan Ricky Cawor (90+1') sukses membuahkan tiga angka.

Duel PSS Sleman vs Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan publiknya sendiri, Super Elja bermain cukup percaya diri. Tim besutan Marian Mihail ini kerap menebar ancaman ke lini pertahanan Bhayangkara Presisi.

Kendati begitu, bukan berarti The Guardians tidak melakukan perlawanan. Jual beli serangan pun terjadi sehingga membuat laga berjalan cukup sengit. Sampai waktu memasuki menit ke-30, belum ada gol yang mampu dicetak kedua kesebelasan.

Sampai akhirnya, Bhayangkara Presisi berhasil mencetak gol keunggulannya lebih dulu lewat gol cantik tendangan bebas Anderson Salles di menit ke-36. Setelah itu, PSS Sleman mencoba untuk menyamakan kedudukan.

Peluang demi peluang mampu diciptakan kubu tuan rumah di sisa waktu yang ada. Namun sayang upaya PSS Sleman masih belum membuahkan hasil manis. Mereka harus tertinggal untuk sementara 0-1 dari Bhayangkara di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/01/ricky_soebagja.jpg
Kemenpora Berikan Target 2 Emas SEA Games 2025, PBSI Kaget Bukan Main
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement