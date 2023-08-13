Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Gol Debut Levy Madinda Bawa Tuan Rumah Memimpin 1-0!

BANDUNG - Berikut hasil babak pertama laga Persib Bandung vs Barito Putera di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Maung Bandung unggul 1-0 atas Laskar Antasari berkat gol Levy Madinda di menit ke-41.

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berlangsung seru. Kedua kesebelasan saling serang hingga akhirnya Madinda membawa timnya memimpin saat rehat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib mendominasi jalannya pertandingan pada menit-menit awal. Maung Bandung -julukan Persib- mengancam lebih dulu lewat tandukan Nick Kuipers di menit kelima, namun masih belum tepat sasaran.

Empat menit berselang, giliran Marc Klok yang mengancam gawang Barito Putera. Namun lagi-lagi belum menemui sasaran.

Bukan tanpa perlawanan, Barito Putera melawan balik lewat aksi Bagus Kahfi. Namun tembakan jawara SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22 itu masih membentur mistar gawang.

Persib tak mengendurkan serangan dan terus berupaya membobol pertahanan Barito Putera. Namun sayang, aksi David Da Silva di menit 18 juga masih belum tepat sasaran.

Peluang terbaik didapat Persib di menit 35. Namun penjaga gawang Barito Putera Ega Rizky Pramana dengan sigap mementahkan peluang Ezra Walian.

BACA JUGA:

Memasuki menit 41, Barito Putera harus menelan pil pahit. Ega Rizky keluar dari sarangnya untuk menyapu bola.

Bola malah jatuh di kaki Levy Madinda. Pemain asal Gabon itu langsung melepaskan tembakan lambung dari jarak jauh, Persib pun unggul 1-0 atas Barito Putera di babak pertama.