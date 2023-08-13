Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tampil di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023, Bali United Minta Jadwal Lawan Persis Solo Diundur

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:08 WIB
Tampil di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023, Bali United Minta Jadwal Lawan Persis Solo Diundur
Bali United saat menghadapi PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

GIANYAR - Bali United akan menghadapi wakil Hong Kong, Lee Man FC, di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Jelang laga tersebut bergulir, Serdadu Tridatu meminta kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 untuk mengundur pertandingan kontra Persis Solo di Liga 1 2023-2024.

Sebagai informasi, Bali United menjadi wakil Indonesia yang berhak tampil di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Bali United akan memulai perjuangan melawan Lee Man FC, Rabu (16/8/2023). Laga tersebut akan digelar di Hong Kong Stadium.

 

Bali United memiliki masalah terkait jadwal pertandingan. Pasalnya, laga pembuka LCA itu berdekatan dengan jadwal Bali United melawan Persis Solo di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024.

Sebagai informasi, laga melawan Persis akan digelar di kandang lawan pada Sabtu (19/8/2023). Itu berarti, Bali United sudah ditunggu Persis setelah melalui perjalanan pulang yang panjang dari Hong Kong.

Terbaru, striker andalan Bali United, Ilija Spasojevic, mewakili rekan setimnya meminta bantuan kepada PSSI dan PT LIB untuk meninjau ulang jadwal laga tersebut. Para pemain merasa kesulitan bermain dengan jadwal yang begitu mepet.

