Andritany Jalani Sanksi, Thomas Doll Percaya Cahya Supriadi Kawal Gawang Persija Jakarta di Laga Kontra Madura United

MADURA - Persija Jakarta tanpa diperkuat Andritany Ardhiyasa saat bertamu ke markas Madura United. Kedua tim akan saling berhadapan di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bangkalan bertemu Madura United FC, Minggu (13/08/2023) malam WIB.

Sebagaimana diketahui, Andritany saat ini disanksi komisi disiplin PSSI dengan larangan bermain satu kali dan denda Rp 10 juta. Kiper asal Jagakarsa itu dinilai melakukan gerakan tambahan menendang pemain Borneo FC pada pekan lalu.

Pelatih Persija Thomas Doll mengatakan memang menjadi sebuah kerugian timnya tanpa diperkuat sang kapten. Namun, dia percaya Cahya Supriadi akan mengawal gawang Persija dengan baik.

"Memang kami kehilangan Andritany mengingat ia juga kapten. Akan tetapi, Cahya juga kiper yang bagus, banyak pengalaman di tim nasional,"kata Thomas Doll dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (12/8/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Cahya pastinya akan menunjukkan kualitasnya dalam laga nanti. Oleh karena itu, penampilan perdana pemain itu pada musim ini past8 banyak yang menantikan.