Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Andritany Jalani Sanksi, Thomas Doll Percaya Cahya Supriadi Kawal Gawang Persija Jakarta di Laga Kontra Madura United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:57 WIB
Andritany Jalani Sanksi, Thomas Doll Percaya Cahya Supriadi Kawal Gawang Persija Jakarta di Laga Kontra Madura United
Andritany absen saat Persija Jakarta bertamu ke markas Madura United (Foto: Media Persija)
A
A
A

MADURA - Persija Jakarta tanpa diperkuat Andritany Ardhiyasa saat bertamu ke markas Madura United. Kedua tim akan saling berhadapan di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bangkalan bertemu Madura United FC, Minggu (13/08/2023) malam WIB.

Sebagaimana diketahui, Andritany saat ini disanksi komisi disiplin PSSI dengan larangan bermain satu kali dan denda Rp 10 juta. Kiper asal Jagakarsa itu dinilai melakukan gerakan tambahan menendang pemain Borneo FC pada pekan lalu.

Pelatih Persija Thomas Doll mengatakan memang menjadi sebuah kerugian timnya tanpa diperkuat sang kapten. Namun, dia percaya Cahya Supriadi akan mengawal gawang Persija dengan baik.

"Memang kami kehilangan Andritany mengingat ia juga kapten. Akan tetapi, Cahya juga kiper yang bagus, banyak pengalaman di tim nasional,"kata Thomas Doll dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (12/8/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Cahya pastinya akan menunjukkan kualitasnya dalam laga nanti. Oleh karena itu, penampilan perdana pemain itu pada musim ini past8 banyak yang menantikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648385/10-petinju-p4p-terbaik-dunia-saat-ini-bam-rodriguez-masuk-papan-atas-iuj.webp
10 Petinju P4P Terbaik Dunia Saat Ini: Bam Rodriguez Masuk Papan Atas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
PSSI Akui Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Belanda, Ini Bocorannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement