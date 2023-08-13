Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cara Para Pemain Persita Tangerang Bantu Esal Sahrul Pikat Shin Tae-yong di TC Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |03:12 WIB
Cara Para Pemain Persita Tangerang Bantu Esal Sahrul Pikat Shin Tae-yong di TC Timnas Indonesia U-23
Esal Sahrul mengaku dibantu para pemain Persita Tangerang untuk menyesuaikan diri di Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/esalsahrul)
A
A
A

ADA cara para pemain Persita Tangerang bantu Esal Sahrul pikat Shin Tae-yong di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Esal Sahrul mengaku dapat pengetahuan soal pola latihan Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dari rekan-rekan setimnya yang pernah ikut TC Timnas Indonesia.

Esal Sahrul mendapat panggilan untuk pertama kalinya dari tim nasional. Dia masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus 2023.

Esal Sahrul

Esal Sahrul mengaku sudah dapat pengetahuan soal pola latihan Shin Tae-yong. Hal ini berkat bantuan dari para pemain Persita yang pernah ikut dalam TC yang dipimpin Shin Tae-yong.

"Ada teman-teman Persita yang sudah pernah TC timnas, ya dikasih tahu latihannya gimana. Jadi, paham,"kata Esal di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan memang masih perlu adaptasi dengan pola latihan pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, dia yakini itu bukan menjadi persoalan besar.

