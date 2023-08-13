Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Barito Putera: Rahmad Darmawan Ingin Lanjutkan Mimpi Buruk Maung Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |03:00 WIB
Pelatih Barito Putera Rahmad Darmawan ingin bikin Persib Bandung lanjutkan mimpi buruk (Foto: Liga Indonesia Baru)
JELANG laga Persib Bandung vs Barito Putera, Rahmad Darmawan ingin lanjutkan mimpi buruk Maung Bandung. Laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (13/8/2023) sore WIB.

Laskar Antasari – julukan Barito – tak mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir. Sementara itu, Persib baru saja dikalahkan 1-2 oleh Persis Solo.

Barito Putera

Maung Bandung – julukan Persib – belum pernah menang di kandangnya pada sepanjang musim ini. Namun, pelatih Barito, Rahmad Darmawan, menyadari bahwa kualitas Persib tetap tidak bisa diremehkan.

"Memang Persib dalam dua pertandingan yang kami lihat dengan nyata mereka bermain sangat agresif, apalagi ini bermain di kandangnya," ucap Rahmad Darmawan dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (12/8/2023).

Mantan pelatih Persija itu mengatakan Persib pastinya akan berusaha bangkit saat melawan Barito Putera. Oleh karena itu, dia akan menyiapkan tim sebaik mungkin agar bisa memberikan perlawanan ketat.

