Rachmat Irianto Janji Berikan 100 Persen di Laga Persib Bandung vs Barito Putera

RACHMAT Irianto janji berikan 100 persen di laga Persib Bandung vs Barito Putera. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (13/8/2023) sore WIB.

Rachmat Irianto menyadari bahwa Persib Bandung masih belum bisa meraih kemenangan di kandang pada sepanjang musim Liga 1 2023-2024. Dari tiga kali bertanding, Maung Bandung – julukan Persib – selalu bermain imbang di GBLA.

Pertama diimbangi Madura United dengan skor 1-1. Lalu imbang 2-2 saat menjamu Dewa United dan berakhir 0-0 saat berhadapan dengan Bali United.

Oleh karena itu, Rachmat Irianto berhasrat untuk membantu Persib meraih kemenangan. Tentunya, hal ini juga demi memperbaiki posisi tim asuhan Bojan Hodak di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Besok siapapun yang bermain pasti teman-teman memberikan 100 persen dan pada intinya kami ingin meraih 3 poin karena kami belum pernah meraih 3 poin di kandang. Jadi teman-teman punya motivasi tinggi untuk meraih 3 poin besok," tegas Rachmat Irianto di Stadion GBLA, Sabtu (12/8/2023).