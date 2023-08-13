Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Xavi Hernandez Prediksi Laga Perdana Barcelona Lawan Getafe Bakal Sulit

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:03 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Xavi Hernandez Prediksi Laga Perdana Barcelona Lawan Getafe Bakal Sulit
Barcelona bertamu ke markas Getafe di pekan pertama Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Barcelona akan bertamu ke markas Getafe di laga perdana Liga Spanyol 2023-2024. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez memprediksi laga perdana timnya takkan berjalan mudah.

Mengusung misi mempertahankan gelar yang diraih pada musim lalu, FC Barcelona memulai pertandingan perdana di musim ini dengan bertandang ke kandang Getafe. Laga tersebut akan berlangsung di Coliseum Alfonso Perez, Madrid, Spanyol, Senin (24/8/2023) pukul 02:30 WIB.

Xavi mengatakan bahwa para pemainnya sudah siap untuk memulai musim baru. Akan tetapi, juru taktik asal Spanyol itu tak memungkiri bahwa laga tersebut akan berjalan dengans sulit.

"Para pemain dalam kondisi bagus dan penuh percaya diri. Tentu saja kami harus berhadapan degnan tim yang kuat dan memiliki pertahanan yang kokoh," ucap Xavi dilansir dari laman resmi klub, Minggu (13/8/2023).

"Ini akan menjadi laga pertama yang sulit, tetapi kami akan mencoba untuk bermain sesuai strategi kami, mengontrol pertandingan, dan memberikan yang terbaik dari menit pertama," tambahnya.

Xavi akan mempersiapkan timnya dengan baik untuk menghadapi pertahanan kokoh dari Getafe yang kerap bermain apik di kandangnya. Dia pun mengaku sudah mengatur strategi untuk bisa meraih tiga poin dari laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/persib_vs_lion_city_sailors.jpg
Persib Tak Pulang ke Bandung usai Dibekuk Lion City Sailors, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement