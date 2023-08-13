Liga Spanyol 2023-2024: Xavi Hernandez Prediksi Laga Perdana Barcelona Lawan Getafe Bakal Sulit

BARCELONA - Barcelona akan bertamu ke markas Getafe di laga perdana Liga Spanyol 2023-2024. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez memprediksi laga perdana timnya takkan berjalan mudah.

Mengusung misi mempertahankan gelar yang diraih pada musim lalu, FC Barcelona memulai pertandingan perdana di musim ini dengan bertandang ke kandang Getafe. Laga tersebut akan berlangsung di Coliseum Alfonso Perez, Madrid, Spanyol, Senin (24/8/2023) pukul 02:30 WIB.

Xavi mengatakan bahwa para pemainnya sudah siap untuk memulai musim baru. Akan tetapi, juru taktik asal Spanyol itu tak memungkiri bahwa laga tersebut akan berjalan dengans sulit.

"Para pemain dalam kondisi bagus dan penuh percaya diri. Tentu saja kami harus berhadapan degnan tim yang kuat dan memiliki pertahanan yang kokoh," ucap Xavi dilansir dari laman resmi klub, Minggu (13/8/2023).

"Ini akan menjadi laga pertama yang sulit, tetapi kami akan mencoba untuk bermain sesuai strategi kami, mengontrol pertandingan, dan memberikan yang terbaik dari menit pertama," tambahnya.

Xavi akan mempersiapkan timnya dengan baik untuk menghadapi pertahanan kokoh dari Getafe yang kerap bermain apik di kandangnya. Dia pun mengaku sudah mengatur strategi untuk bisa meraih tiga poin dari laga tersebut.