Link Live Streaming Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Tanpa Thibaut Courtois, Los Blancos Bakal Kewalahan?

Real Madrid membuka musim dengan menghadapi Athletic Bilbao namun tak diperkuat Thibaut Courtois (Foto: Twitter/realmadrid)

LINK live streaming Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Estadio San Mames pada Minggu (13/8/2023) mulai pukul 02.30 WIB.

Los Blancos – julukan Real Madrid – berusaha menebus kegagalan mereka di musim lalu setelah gagal mempertahankan gelar juara Liga Spanyol dan Liga Spanyol. Namun demikian, mereka mengawali musim dengan kabar buruk karena cederanya kiper Thibaut Courtois.

Penjaga gawang asal Belgia tersebut dikonfirmasi mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) pada Kamis (10/8/2023) lalu. Dengan demikian, Courtois pun diharapkan menepi setidaknya hingga tahun depan.

Real Madrid kabarnya sedang mencari kiper baru, dengan David De Gea dan Yassine Bounou masuk dalam radar mereka. Namun, pelatih Carlo Ancelotti harus mengawali musim dengan mengandalkan kiper kedua, Andriy Lunin.

Tentunya, ini bukan situasi yang ideal untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Bagaimanapun, mereka harus mengawali musim dengan hasil positif meski tanpa Courtois.