Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Tanpa Thibaut Courtois, Los Blancos Bakal Kewalahan?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:02 WIB
Link Live Streaming Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Tanpa Thibaut Courtois, Los Blancos Bakal Kewalahan?
Real Madrid membuka musim dengan menghadapi Athletic Bilbao namun tak diperkuat Thibaut Courtois (Foto: Twitter/realmadrid)
A
A
A

LINK live streaming Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Estadio San Mames pada Minggu (13/8/2023) mulai pukul 02.30 WIB.

Los Blancos – julukan Real Madrid – berusaha menebus kegagalan mereka di musim lalu setelah gagal mempertahankan gelar juara Liga Spanyol dan Liga Spanyol. Namun demikian, mereka mengawali musim dengan kabar buruk karena cederanya kiper Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois

Penjaga gawang asal Belgia tersebut dikonfirmasi mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) pada Kamis (10/8/2023) lalu. Dengan demikian, Courtois pun diharapkan menepi setidaknya hingga tahun depan.

Real Madrid kabarnya sedang mencari kiper baru, dengan David De Gea dan Yassine Bounou masuk dalam radar mereka. Namun, pelatih Carlo Ancelotti harus mengawali musim dengan mengandalkan kiper kedua, Andriy Lunin.

Tentunya, ini bukan situasi yang ideal untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Bagaimanapun, mereka harus mengawali musim dengan hasil positif meski tanpa Courtois.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648355/ricuh-ufc-322-disorot-wali-kota-new-york-eric-adams-perintahkan-polisi-turun-tangan-qht.webp
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_kiri.jpg
Curhat Raymond/Joaquin usai Kalahkan Idolanya di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement