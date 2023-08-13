Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Diwarnai 2 Gol Offside, The Blues dan The Reds Sama Kuat 1-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:24 WIB
Hasil Babak Pertama Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Diwarnai 2 Gol Offside, The Blues dan The Reds Sama Kuat 1-1
Axel Disasi mencetak gol penyeimbang Chelsea ke gawang Liverpool (Foto: REUTERS)
HASIL babak pertama Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan di Stamford Bridge pada Minggu (13/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-1 di babak pertama.

Luis Diaz membuka skor untuk The Reds -- julukan Liverpool -- pada menit ke-18. Namun, The Blues -- julukan Chelsea -- sukses menyeimbangkan skor melalui Axel Disasi pada menit ke-37. Ada dua gol yang diciptakan oleh masing-masing tim yang dianulir oleh VAR karena offside.

Chelsea vs Liverpool

Jalannya Pertandingan

Chelsea berusaha mendominasi jalannya permainan di hadapan pendukung sendiri. Namun, Liverpool memberi ancaman lebih dulu pada menit ketiga melalui umpan Alexis Mac Allister. Beruntung bagi tuan rumah, tandukan Diogo Jota masih melebar.

Pada menit keenam, giliran Dominik Szoboszlai yang mengkreasi peluang kepada Jota. Lagi-lagi, sang penyerang asal Portugal gagal memaksimalkan peluang karena tembakannya melebar.

Di menit ke-13, Mohamed Salah mendapatkan bola liar di dekat kotak penalti. Kiper Chelsea, Robert Sanchez, tak berkutik menghadapinya. Namun, beruntung bagi Sanchez karena tembakan Salah dimentahkan tiang gawang.

Sayangnya, gol Sanchez tetap kebobolan di menit ke-18. Salah kembali beraksi di sayap kanan dan mengirimkan umpan ke ruang kosong di kotak penalti. Luis Diaz muncul dari titik buta pertahanan Chelsea dan sukses merobek gawang untuk membawa Liverpool unggul.

Itu hampir menjadi 2-0 pada menit ke-29 ketika Salah mencetak gol. Namun, Chelsea beruntung karena Salah sudah terlebih dulu offside sebelum mencetak gol sehingga gol itu dianulir oleh VAR.

Telusuri berita bola lainnya
