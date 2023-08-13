Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Brentford vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:09 WIB
Hasil Brentford vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
Laga Brentford vs Tottenham Hotspur berakhir 2-2 (Foto: Reuters/Paul Childs)
BRENTFORD - Berikut hasil Brentford vs Tottenham Hotspur di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024, Minggu (13/8/2023) malam WIB. Laga yang berlangsung di Stadion Gtech Community itu, berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2.

Cristian Romero (11') membawa tim tamu memimpin. Lalu, Bryan Mbeumo (26') dan Yoane Wissa (36') membuat The Bees berbalik memimpin 2-1. Namun, gol Emerson Royal (45+4') memaksa laga berakhir sama kuat.

Cristian Romero membawa Tottenham Hotspur memimpin 1-0 atas Brentford (Foto: Reuters/Paul Childs)

Jalannya Pertandingan

Tottenham unggul lebih dulu lewat tandukan Cristian Romero di menit 11. Namun tak lama usai mencetak gol, bek Timnas Argentina itu justru harus ditarik keluar akibat cedera.

Perannya di lini belakang pun digantikan oleh Davinson Sanchez. Brentford kemudian memberi perlawanan di menit 16. Namun tembakan Bryan Mbeumo masih mampu digagalkan penjaga gawang Tottenham, Guglielmo Vicario.

Pil pahit harus ditelan Tottenham di menit 26 kala Son Heung-min menjatuhkan Mathias Jensen di kotak terlarang. Wasit kemudian menghadiahi kubu tim tuan rumah dengan penalti.

Bryan Mbeumo melaksanakan tugas dengan baik. Kepercayaan diri Brentford semakin meningkat usai mencetak gol penyama kedudukan. Memasuki menit 36, Brentford berbalik unggul lewat gol yang dicetak Yoanne Wissa. Tottenham terus berupaya menyamakan kembali kedudukan

Upaya The Lillywhites membuahkan hasil. Emerson Royal melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 2-2.

Halaman:
1 2
      
