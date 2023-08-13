Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Berakhir Imbang Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:05 WIB
Prediksi Skor Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Berakhir Imbang Lagi?
Laga Chelsea vs Liverpool cenderung kembali berakhir imbang (Foto: Premier League)
A
A
A

PREDIKSI skor Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di artikel ini. Laga ini merupakan big match pada pekan perdana Liga Inggris 2023-2024 yang akan dihelat pada Minggu (13/8/2023) pukul 22.30 WIB, di Stadion Stamford Bridge, London.

Duel antara Chelsea vs Liverpol ini sedikit dipanaskan dengan situasi di bursa transfer musim panas 2023. Sebab, kedua kesebelasan sama-sama disangkutpautkan dengan Moises Caicedo.

Chelsea vs Liverpool

Gelandang berpaspor Ekuador itu sempat ditawar dengan harga fantastis oleh Liverpool. Brighton & Hove Albion sebagai pemilik sah telah menerima tawaran itu. Namun, sang pemain malah mbalelo.

Caicedo kabarnya telah memilih Chelsea sebagai pelabuhan berikutnya. Dia juga sudah menyepakati kontrak secara pribadi dengan The Blues yang berdurasi delapan tahun!

Hal ini tentu memanaskan situasi jelang laga. Chelsea dan Liverpool akan saling berusaha mengalahkan di lantai bursa juga lapangan. Apalagi, laga kedua kesebelasan belakangan ini selalu berakhir imbang di Liga Inggris.

Ya, sudah lima laga terakhir Chelsea vs Liverpool, tak menemukan pemenang. Pertandingan selalu berakhir dengan skor sama kuat, baik ketika bermain di Anfield maupun Stamford Bridge.

Tentu saja, kali ini skor imbang adalah hasil yang adil. Namun, Chelsea dan Liverpool tidak akan mau berbagi angka. Sebab, hal itu bisa sedikit menghambat perjalanan di Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
