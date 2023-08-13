Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Brighton vs Luton Town 4-1, Everton vs Fulham 0-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:17 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Brighton vs Luton Town 4-1, Everton vs Fulham 0-1
Brighton bantai Luton Town untuk mengawali Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2023-2024 semalam, Sabtu (12/8/2023), akan dibahas di sini. Brighton & Hove Albion menggilas Luton Town 4-1 selagi Everton takluk di tangan Fulham dengan skor 0-1.

Liga Inggris 2023-2024 sudah memulai pekan pertamanya. Setelah juara bertahan Manchester City menggilas Burnley 3-0 pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB, Arsenal menaklukkan Nottingham Forest 2-1 pada malam harinya WIB.

Arsenal vs Nottingham Forest

Eddie Nketiah sudah membuka skor sejak menit ke-26 untuk Arsenal. Bukayo Saka menggandakannya enam menit kemudian selagi Nottingham mencetak gol hiburan melalui Taiwo Awoniyi pada menitk ke-82.

Brighton & Hove Albion mencuri perhatian di bawah asuhan Roberto De Zerbi pada musim lalu. Meski telah kehilangan banyak pemain bintang, termasuk Alexis Mac Allister, tim berjuluk The Seagulls tersebut masih tampil apik di laga pembuka Liga Inggris 2023-2024.

Tampil di kandang sendiri, Falmer Stadium, Brighton mendominasi jalannya laga dan membuka skor pada menit ke-36 melalui Solly March. Penalti Joao Pedro menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-71.

Luton Town sempat membalas melalui Carlton Morris pada menit ke-81. Namun, Brighton melengkapi kemenangan 4-1 dengan gol-gol dari Simon Aingra (85’) dan Evan Ferguson (90+5’).

Sementara itu di Goodison Park, Everton memulai musim dengan keterpurukan usai dikalahkan Fulham dengan skor 0-1. Gol Bobby De Cordova-Reid pada menit ke-73 menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim.

West Ham United, di sisi lain, memulai musim dengan bertandang ke Vitality Stadium dan tertahan dengan skor 1-1 kontra Bournemouth. Gol Jarrod Bowen pada menit ke-51 berhasil disamakan oleh Bournemouth melalui Dominic Solanke pada menit ke-82.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648671/hasil-liga-champions-liverpool-hancur-dicukur-psv-eindhoven-di-anfield-sym.webp
Hasil Liga Champions: Liverpool Hancur Dicukur PSV Eindhoven di Anfield
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement