Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Brighton vs Luton Town 4-1, Everton vs Fulham 0-1

HASIL Liga Inggris 2023-2024 semalam, Sabtu (12/8/2023), akan dibahas di sini. Brighton & Hove Albion menggilas Luton Town 4-1 selagi Everton takluk di tangan Fulham dengan skor 0-1.

Liga Inggris 2023-2024 sudah memulai pekan pertamanya. Setelah juara bertahan Manchester City menggilas Burnley 3-0 pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB, Arsenal menaklukkan Nottingham Forest 2-1 pada malam harinya WIB.

Eddie Nketiah sudah membuka skor sejak menit ke-26 untuk Arsenal. Bukayo Saka menggandakannya enam menit kemudian selagi Nottingham mencetak gol hiburan melalui Taiwo Awoniyi pada menitk ke-82.

Brighton & Hove Albion mencuri perhatian di bawah asuhan Roberto De Zerbi pada musim lalu. Meski telah kehilangan banyak pemain bintang, termasuk Alexis Mac Allister, tim berjuluk The Seagulls tersebut masih tampil apik di laga pembuka Liga Inggris 2023-2024.

Tampil di kandang sendiri, Falmer Stadium, Brighton mendominasi jalannya laga dan membuka skor pada menit ke-36 melalui Solly March. Penalti Joao Pedro menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-71.

Luton Town sempat membalas melalui Carlton Morris pada menit ke-81. Namun, Brighton melengkapi kemenangan 4-1 dengan gol-gol dari Simon Aingra (85’) dan Evan Ferguson (90+5’).

Sementara itu di Goodison Park, Everton memulai musim dengan keterpurukan usai dikalahkan Fulham dengan skor 0-1. Gol Bobby De Cordova-Reid pada menit ke-73 menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim.

West Ham United, di sisi lain, memulai musim dengan bertandang ke Vitality Stadium dan tertahan dengan skor 1-1 kontra Bournemouth. Gol Jarrod Bowen pada menit ke-51 berhasil disamakan oleh Bournemouth melalui Dominic Solanke pada menit ke-82.