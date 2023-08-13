Erling Haaland Kena Omel Pep Guardiola di Depan Kamera, Gary Neville: Sir Alex Ferguson Tak Pernah Begitu

ERLING Haaland kena omel Pep Guardiola di depan kamera, Gary Neville bersuara. Menurut legenda Manchester United, Gary Neville, mantan pelatihnya Sir Alex Ferguson tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti Pep Guardiola.

Manchester City membuka Liga Inggris 2023-2024 dengan menaklukkan Burnley 3-0 di Turf Moor pada Sabtu (12/8/2023) dini hari WIB. Dalam suatu momen di pertandingan itu, Haaland tertangkap kamera dimarahi Pep Guardiola.

Itu terjadi seusai babak pertama. Haaland tiba-tiba didatangi Guardiola, yang langsung mengomel kepadanya. Padahal, sang bomber asal Norwegia mencetak dua gol pada babak pertama.

Perilaku Pep Guardiola terhadap Erling Haaland itu mencuri perhatian Gary Neville. Eks bek kanan Manchester United itu mengatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh mantan pelatihnya, Sir Alex Ferguson.

“Akan ada beberapa orang yang akan menyukai intensitasnya dan mengatakan bahwa itulah mengapa dia (Pep Guardiola) adalah manajer terbaik di planet ini. Lalu akan ada jadilah orang lain yang akan mengatakan bahwa Anda tidak boleh melakukan itu di forum publik,” kata Neville dilansir dari Goal Internasional, Sabtu (12/8/2023).

"Saya bermain untuk salah satu manajer paling disiplin dalam karier saya (Sir Alex Ferguson), tapi dia tidak pernah melakukan itu (memarahi pemain) di lapangan dengan cara seperti itu,” sambungnya.