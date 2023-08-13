Hasil Newcastle United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Sandro Tonali Cetak Gol, The Magpies Menang 5-1!

HASIL Newcastle United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di St James' Park Stadium, Sabtu (12/8/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan The Magpies -- julukan Newcastle.

Sandro Tonali mencetak gol perdananya untuk Newcastle United pada menit keenam. Aston Villa sempat membalas melalui Moussa Diaby (11'), namun dua gol Alexander Isak (16' dan 58'), Callum Wilson (77'), dan Harvey Barnes (90+1') memenangkan tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Newcastle merekrut Sandro Tonali dari AC Milan pada bursa transfer musim panas ini dengan harapan besar dan sang gelandang asal Italia langsung membayarnya dengan sebuah gol. Tonali sukses menanduk umpan dari Anthony Gordon pada saat laga baru bergulir enam menit.

Lima menit berselang, Aston Villa langsung sukses menyeimbangkan skor. Tembakan kerasnya setelah mendapatkan bola dari Ollie Watkins menghantam pojok atas gawang Newcastle.

Namun, pada menit ke-16, Alexander Isak sukses mengembalikan keunggulan Newcastle. Golnya sempat dicek melalui VAR karena kecurigaan offside, namun wasit akhirnya tetap mengesahkan gol tersebut.

Aston Villa kehilangan bek andalannya, Tyrone Mings, pada menit ke-31 setelah benturan dengan Isak. Pau Torres masuk menggantikannya.

Newcastle mendominasi pertandingan hingga babak pertama selesai. Namun, skor 2-1 tetap tidak berubah bagi kedua tim.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery, memasukkan Youri Tielemans setelah jeda turun minum. Namun, Villa malah kebobolan lagi pada menit ke-58 melalui Alexander Isak lagi.

Sang striker asal Swedia merebut bola di pertahanan Aston Villa dan langsung menyerang untuk berhadapan satu lawan satu dengan Emiliano Martinez. Dia mengakhirinya dengan sebuah tendangan chip untuk membuat skor menjadi 3-1.