Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Newcastle United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Sandro Tonali Cetak Gol, The Magpies Menang 5-1!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |01:41 WIB
Hasil Newcastle United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Sandro Tonali Cetak Gol, The Magpies Menang 5-1!
Sandro Tonali rayakan golnya ketika Newcastle United mengalahkan Aston Villa 5-1 (Foto: Twitter/nufc)
A
A
A

HASIL Newcastle United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di St James' Park Stadium, Sabtu (12/8/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan The Magpies -- julukan Newcastle.

Sandro Tonali mencetak gol perdananya untuk Newcastle United pada menit keenam. Aston Villa sempat membalas melalui Moussa Diaby (11'), namun dua gol Alexander Isak (16' dan 58'), Callum Wilson (77'), dan Harvey Barnes (90+1') memenangkan tuan rumah.

Newcastle United vs Aston Villa

Jalannya Pertandingan

Newcastle merekrut Sandro Tonali dari AC Milan pada bursa transfer musim panas ini dengan harapan besar dan sang gelandang asal Italia langsung membayarnya dengan sebuah gol. Tonali sukses menanduk umpan dari Anthony Gordon pada saat laga baru bergulir enam menit.

Lima menit berselang, Aston Villa langsung sukses menyeimbangkan skor. Tembakan kerasnya setelah mendapatkan bola dari Ollie Watkins menghantam pojok atas gawang Newcastle.

Namun, pada menit ke-16, Alexander Isak sukses mengembalikan keunggulan Newcastle. Golnya sempat dicek melalui VAR karena kecurigaan offside, namun wasit akhirnya tetap mengesahkan gol tersebut.

Aston Villa kehilangan bek andalannya, Tyrone Mings, pada menit ke-31 setelah benturan dengan Isak. Pau Torres masuk menggantikannya.

Newcastle mendominasi pertandingan hingga babak pertama selesai. Namun, skor 2-1 tetap tidak berubah bagi kedua tim.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery, memasukkan Youri Tielemans setelah jeda turun minum. Namun, Villa malah kebobolan lagi pada menit ke-58 melalui Alexander Isak lagi.

Sang striker asal Swedia merebut bola di pertahanan Aston Villa dan langsung menyerang untuk berhadapan satu lawan satu dengan Emiliano Martinez. Dia mengakhirinya dengan sebuah tendangan chip untuk membuat skor menjadi 3-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement