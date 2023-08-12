Ivar Jenner Gagal Debut, FC Utrecht Tumbang 0-2 dari PSV Eindhoven

IVAR Jenner gagal debut, FC Utrecht tumbang 0-2 dari PSV Eindhoven. Dua gol PSV Eindhoven dipersembahkan oleh Noa Lang (45+3') dan Yorbe Vertessen (77').

FC Utrecht mengawali kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, musim 2023-2024 dengan bertandang ke Philips Stadium pada Sabtu (12/8/2023) malam WIB. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner terdaftar dalam skuad.

Duduk di bangku cadangan, Ivar Jenner berpotensi cetak sejarah sebagai pemain Timnas Indonesia pertama yang bermain di Eredivisie. Namun demikian, hal itu gagal terlaksana dalam laga ini.

Sang gelandang berusia 19 tahun tidak pernah meninggalkan bangku cadangan hingga akhir. Di sisi lain, FC Utrecht memang sangat kesulitan menghadapi tim raksasa Eredivisie, PSV Eindhoven.

PSV Eindhoven, yang finis sebagai runner-up di Eredivisie musim lalu, mendominasi di sepanjang pertandingan. Setidaknya, mereka menguasai 68 persen aliran bola berbanding 32 persen milik FC Utrecht.