HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Pemilu 2024, Pemuda Perindo Tingkatkan Peran Pemuda Lewat Fun Mini Soccer

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:02 WIB
JELANG Pemilu 2024, Pemuda Perindo tingkatkan peran pemuda lewat fun mini soccer. Ketua Bidang Olahraga DPP Pemuda Perindo Mahesa Bintang antusias dengan fun mini soccer bersama tiga gerakan muda partai politik, yaitu Benteng Muda Indonesia (BMI-PDIP), Angkatan Muda Ka'bah (AMK-PPP), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI-Golkar).

Gerakan pemuda partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menggelar kegiatan fun mini soccer di Pitch 98, Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (12/8/2023). Masing-masing gerakan pemuda itu pun menunjukkan kebolehan bermain sepak bola dengan mengedepankan sportivitas.

Fun Mini Soccer

Mahesa menuturkan bahwa keberhasaan para anak muda ini perlu ditingkatkan ke depannya. Hal ini merupakan upaya untuk menularkan rasa sportivitas lewat olahraga jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami berusaha buat kompak empat organisasi sayap pemuda partai koalisi. Kami ingin memperlihatkan peran pemuda (jelang Pemilihan Umum 2024). Pasalnya, nanti banyak pemilih pemuda," ucap Mahesa di Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Mahesa mengatakan bahwa ke depannya, Pemuda Perindo tak hanya menggelar kegiatan dengan partai koalisi. Namun, gerakan pemuda partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu bisa menggandeng partai-partai non-koalisi.

