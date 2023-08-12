Link Live Streaming Al Hilal vs Al Nassr di Final Liga Champions Arab 2023: Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana di Arab Saudi?

LINK live streaming Al Hilal vs Al Nassr di final Liga Champions Arab 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di King Fahd Stadium pada Sabtu (12/8/2023) mulai pukul 22.00 WIB.

Megabintang Cristiano Ronaldo berpotensi untuk merengkuh trofi perdananya bersama Al Nassr dalam laga ini. Dia telah mencetak total 18 gol dari 24 penampilan sejak gabung Al Nassr pada akhir Desember 2022 lalu, namun belum bisa mempersembahkan trofi.

Kini, di pentas Liga Champions Arab 2023, Al Nassr berjaya sejauh ini. Di babak semifinal, Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan lewat gol semata wayangnya pada menit ke-75 melalui eksekusi penalti.

Al Nassr menang 1-0 atas Al Shorta dalam pertandingan yang dimainkan hari Rabu (9/8/2023) lalu. Kini, mereka akan menghadapi salah satu rival terberatnya di Arab Saudi, yaitu Al Hilal.

Di babak semifinal, Al Hilal sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Al Shabab. Salah satu pemain asing mereka, Malcom, mencetak gol dalam laga itu, sedangkan dua gol lainnya dilesakkan oleh Mohammed Kanno dan Abdullah Al Hamdan.