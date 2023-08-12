Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Al Hilal vs Al Nassr di Final Liga Champions Arab 2023: Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana di Arab Saudi?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:21 WIB
Link Live Streaming Al Hilal vs Al Nassr di Final Liga Champions Arab 2023: Cristiano Ronaldo Sabet Trofi Perdana di Arab Saudi?
Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane berusaha bantu Al Nassr raih trofi Liga Champions Arab 2023 (Foto: Twitter/cristiano)
A
A
A

LINK live streaming Al Hilal vs Al Nassr di final Liga Champions Arab 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di King Fahd Stadium pada Sabtu (12/8/2023) mulai pukul 22.00 WIB.

Megabintang Cristiano Ronaldo berpotensi untuk merengkuh trofi perdananya bersama Al Nassr dalam laga ini. Dia telah mencetak total 18 gol dari 24 penampilan sejak gabung Al Nassr pada akhir Desember 2022 lalu, namun belum bisa mempersembahkan trofi.

Cristiano Ronaldo

Kini, di pentas Liga Champions Arab 2023, Al Nassr berjaya sejauh ini. Di babak semifinal, Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan lewat gol semata wayangnya pada menit ke-75 melalui eksekusi penalti.

Al Nassr menang 1-0 atas Al Shorta dalam pertandingan yang dimainkan hari Rabu (9/8/2023) lalu. Kini, mereka akan menghadapi salah satu rival terberatnya di Arab Saudi, yaitu Al Hilal.

Di babak semifinal, Al Hilal sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Al Shabab. Salah satu pemain asing mereka, Malcom, mencetak gol dalam laga itu, sedangkan dua gol lainnya dilesakkan oleh Mohammed Kanno dan Abdullah Al Hamdan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185907/cristiano_ronaldo_bersama_georgina_rodriguez-IAnN_large.jpg
Tanggal dan Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Akhirnya Terungkap
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648119/lion-city-sailors-tantang-persib-bandung-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-cdo.webp
Lion City Sailors Tantang Persib Bandung! Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Comeback Dramatis! Timnas Putri Indonesia Bungkam Nepal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement